ريتا حايك تتمرن في الجيم حاملة ابنها على كتفيها.. فيديو طريف

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الفنانة اللبنانية ريتا حايك محبيها بمقطع فيديو طريف، ظهرت فيه تصطحب ابنها الأول والوحيد «جورج» في إحدى صالات الجيم.

ريتا قررت مشاركة ابنها الذي لم يكمل عامه الأول بعد في بعض التمارين الرياضية، حيث ظهرت تحمل «جورج» على كتفيها خلال قيامها ببعض التمارين، وكتبت معلقة عليه: «سوف أحملك لباقي أيام حياتك»، وهي اللقطات التي اثارت اعجاب فانز الفنانة اللبنانية.

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يُذكر أن ريتا حايك، تزوجت من الطبيب عبدالله ربيز، زواجًا مدنيًا في قبرص، في شهر سبتمبر 2017، وقد رُزق الزوجان بمولودهما «جورج» ديسمبر 2018.

ريتا درست المسرح والتمثيل بالجامعة اللبنانية، إلا أنها بدأت مشوارها كمقدمة برامج، ثم انطلقت في عالم الفن، وشاركت في أكثر من مسلسل، أبرزهم؛ «تحالف الصبار، يا مالكاً قلبي، ديو الغرام»، «وين كنتي »، وكان آخرهم «ثواني»، بينما لاقت ربتا نجاحاً قوياً ببطولتها لفيلم «قضية رقم 23» الذي تم ترشيحه لنيل جائزة أفضل فيلم بلغة أجنبيةفي حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2018.