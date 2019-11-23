ميريهان حسين تتحول لنسخة من المطربة فيروز.. هل تصدق أن يفعل الماكياج هذا؟.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أكدت الفنانة المصرية ميريهان حسين على حبها الشديد للفنانة فيروز، وقررت أن تثبت هذا الحب بطريقة مختلفة.

ميريهان نشرت فيديو وصور لها، عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، وهي تضع الماكياج، وترسم ملامحها لتكون صورة طبق الأصل من ملامح فيروز.

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الفنانة المصرية قالت إنها تحب الرسم، وعادة ترسم صور لأصدقائها وعائلتها، وقررت هذه المرة أن ترسم على وجهها ملامح فيروز.

ميريهان علقت على الصور التي نشرتها وكتبت موجهة رسالة لفيروز في عيد ميلادها: «كل سنة وأنتي عشقي بالصيف والشتا والربيع والخريف».

يشار إلى أن ميرهان حسين شاركت في رمضان 2019 في مسلسل “علامة استفهام” بطولة محمد رجب، وقدمت فيه دور مغنية، وشارك في بطولته عبد الرحمن أبو زهرة، وهيثم أحمد زكي، تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش، وإنتاج شركة سينرجي.

كما شاركت مؤخرا في الموسم الثاني من مسلسل “قيد عائلي”، من بطولة عزت العلايلي، بوسي، ميرفت أمين، صلاح عبد الله، سيمون، وهالة فاخر، ونضال الشافعي، ومنة فضالي، ودينا فؤاد، ميرهان حسين، محمد نجاتي، سيناريو وحوار محمد رجاء وميشيل نبيل، وإخراج تامر حمزة، وإنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.