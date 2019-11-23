نوال الزغبي تبدو كشقيقة ابنتها في عيد ميلادها.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي بعيد ميلاد ابنتها الكبرى «تيا»، وشاركت متابعيها أجواء احتفالها بصورة جديدة تجمعها بها.

النجمة الذهبية كتبت معلقة على الصورة: «عيد ميلاد سعيد يا كل شئ في حياتي، حبيبتي، أميرتي»، حيث تلقت نوال تهاني متابعيها، متمنيين لـ«تيا» عام جديد ملئ بالنجاح والسعادة والتوفيق، في الوقت الذي غازل فانز نوال، النجمة اللبنانية، مؤكدين أن الزغبي بدت كشقيقة لابنتها في الصورة، كما لفتوا لقوة الشبه بين الفنانة وابنتها.

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من ناحية أخرى، تستعد نوال الزغبي لإحياء حفل غنائي ضخم ضمن فعاليات مهرجان «موسم الرياض» وذلك يوم 29 نوفمبر الجاري بالمملكة السعودية.

يُذكر أن نوال الزغبي طرحت كليب مختلف ذو فكرة جديدة، حيث يجمع بين ثلاث أغاني هم «كده باي- صبح- جوا قلبه» من أحدث ألبوماتها «كدة باي»، وذلك بعدسة المخرج شريف ترحيني.

نوال تشارك أيضاَ ضمن لجنة تحكيم برنامج «The Talent» وهو من إنتاج شركة روتانا، وتتكون لجنة تحكيمه من نوال الزغبي، والملحن طارق أبو جودة، والمغنّي المغربي عبدالفتاح الجربيني، وهو أول برنامج للهواة يعرض أونلاين عبر تطبيق يستخدم على الموبايل.