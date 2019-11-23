الفنانة رانيا منصور تصطحب شقيقتها التوأم على السجادة الحمراء.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

حرصت الفنانة المصرية الشابة رانيا منصور على حضور حفل افتتاح الدورة الـ 41لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الذي أقيم مساء الأربعاء 20 نوفمبر.

رانيا حضرت الحفل برفقة شقيقتها التوأم “نورهان”، في ظهور نادر لها، وقد أطلت رانيا بفستان باللون البرتقالي طويل منفوش من أسفل، بينما ظهرت شقيقتها “نورهان” بفستان أسود لامع نحت قوامها.

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يذكر أن نورهان شقيقة الفنانة رانيا منصور تعمل كإستايلست وعارضة أزياء، إلا أنها شاركت شقيقتها رانيا التمثيل مؤخرا من خلال حكاية “بدلة جديدة” ضمن مسلسل “نصيبي وقسمتك 3”، حيث لعبتا دور شقيقتين توأم أيضا، ولعب البطولة أمامهما الفنان شريف سلامة، كما سبق للشقيقتين العمل معا فى مسلسل “سبع أروح”.

وكانت الفنانة المصرية الشابة رانيا منصور قد شاركت في موسم دراما رمضان الماضى بمسلسل “ابن أصول” مع حمادة هلال، وسوزان نجم الدين، وأيتن عامر، والمسلسل من تأليف أحمد محمود أبو زيد، وإخراج محمد بكير، وإنتاج شركة سينرجى، حيث لعبت فيه دور زوجة حمادة هلال، والتي تعانى من أزمات بسبب حماتها.