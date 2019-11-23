منى زكي تحتفل بعيد ميلاد هند صبري على طريقتها.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فاجأت النجمة المصرية منى زكي زميلتها الفنانة التونسية هند صبري بالاحتفال بعيد ميلادها، وذلك في كواليس حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

فقد ظهر مقطع فيديو لمنى زكي خلال دخولها المكان المتواجد به هند صبري، وهي تغني أغنية عيد الميلاد لها، وكان برفقتها زوجها الفنان أحمد حلمي.

هند سعدت كثيرا بهذه المفاجأة، واحتضنت منى، قائلة إن الاحتفال أيضا لمنى وحلمي، حيث أن عيد ميلادهما كان منذ يومين فقط.

وكانت الفنانة التونسية هند صبري قد صعدت على مسرح مهرجان القاهرة السينمائي لتقديم درع التكريم لصديقتها الفنانة منة شلبي، والتي حصلت على جائزة فاتن حمامة للتميز.

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الفنانة التونسية أخبرت الحضور، في مقدمة حديثها، بأن اليوم يصادف عيد ميلادها، وهو ما دفعهم جميعا للغناء لها أغنية عيد الميلاد.

هند شكرت الحضور، وقالت في كلمتها لتقديم صديقتها منة شلبي: “عدوك ابن كارك.. كلمة قيلت لنا كثيرا، لكن أنا مش موافقة عليها، لأن في الوسط الفني شفت صداقات من أصدق ما يكون، جايه احتفل بصداقة مهمة أوي في حياتي.. منة بحبك وتستحقي الجائزة دي”.

الفنانة التونسية استرجعت ذكريات فيلم “بنات وسط البلد”، والذي قدمته مع منة شلبى، قائلة: “أحنا هنا في وسط البلد، وأنا ومنة بنات وسط البلد، اتنين اتنين أصحاب أصحاب”، لتصعد منة وتحتضنها وتشكرها على هذه المقدمة.

والفنانة التونسية هند صبري من مواليد 20 نوفمبر عام 1979، أي أنها تبلغ من العمر حاليا 40 عاما.