شكرا لقرائتكم خبر عن أيام قرطاج المسرحية يتوج المخرج المسرحى سمير العصفورى ضمن قائمة الرموز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوج مهرجان أيام قرطاج المسرحية فى دورته الـ 21 المخرج المسرحي المصري الكبير سمير العصفوري ضمن قائمة رموز مسرحية سيتم تتويجها في الدورة المقبلة، والتي ستنطلق يوم 7 ديسمبر 2019، وأوضح المهرجان أن التتويج يختلف عن التكريم حيث إن الأول يكون للقامات والرموز المسرحية الكبيرة مثل مخرجنا الكبير سمير العصفوري .

يذكر أن الفنان سمير العصفوري من مواليد مدينة بورسعيد وتخرج في كلية الآداب جامعة عين شمس قسم اللغة العربية في عام 1960، ثم إلتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وتخرج عام 1964 كأول دفعته بعدها عين ممثلًا ثم مخرجًا بفرق التليفزيون التى أنشأها الوزير عبدالقادر حاتم، والسيد بدير وعمل مدرسًا للتمثيل بالمعهد العالي للتربية الموسيقية عام 1967، ثم عين مخرجًا بالمسرح القومي في عام 1971 ثم مدرسًا للتمثيل بالمعهد العالى للفنون المسرحية عام 1975، كما عُين مديرًا عامًا لمسرح الطليعة ثم المسرح الحديث ثم المسرح القومي وعمل بالتمثيل فى بعض الأفلام والمسرحيات وأخرج العديد من المسرحيات لمسرح الدولة والمسرح الخاص والتليفزيون المصري والعربي.

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يذكر أن مهرجان أيام قرطاج المسرحية يديره الفنان حاتم دربال وينطلق يوم 7 ديسمبر ويستمر حتى يوم 15 من نفس الشهر وتشارك خلاله مصر بمسرحية "الطوق والأسورة" للمخرج ناصر عبد المنعم الذى يمثل مصر فى المسابقة الرسمية .