شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. يسرا وبوسى شلبى تحتفلان بعيد ميلاد هند صبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص عدد من نجوم الفن على حضور عيد ميلاد النجمة هند صبرى فى أحد الأماكن ومن بين الحضور النجمة يسرا والاعلامية بوسى شلبى الذى نشرت فيديو على صفحتة الانستجرام الخاصة بها وعلقت قائلة : بنحبك ياهند .

يشار إلى أن هند صبرى قدمت جائزة فاتن حمامة لزميلتها الفنانة منة شلبى، أثناء حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى فى دورته الـ41، برئاسة محمد حفظى، كما احتفل الحاضرون بعيد ميلاد هند داخل قاعة الحفل بحضور عدد كبير من النجوم.

قدمت هند صبرى آخر أعمالها الدرامية بمسلسل "حلاوة الدنيا"، وشارك فى بطولته ظافر العابدين، حنان مطاوع، أنوشكا، وعدد كبير من الفنانين، إخراج حسين المنباوى، تأليف انجى قاسم وورشة تامر حبيب.