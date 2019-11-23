أحمد السقا للمنتخب الأولمبي: "رفعتوا راسنا يا رجالة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: حرص الفنان أحمد السقا على تهنئة الشعب المصري، بعد فوز المنتخب الأولمبي بطولة كأس الأمم الأفريقية. ونشر السقا صورة للمنتخب الأولمبي، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، وعلق: "مبروك يابلدي، رفعتوا راسنا يا رجالة". وفاز المنتخب المصري الأولمبي على نظيره الإيفواري بهدفين مقابل هدف، أحرز هدفي مصر رمضان صبحي وكريم العراقي. ومن ناحية أخرى يواصل السقا تصوير مشاهده في فيلم "العنكبوت"، ويشارك في بطولته منى زكي، وظافر عابدين، ويسرا اللوزي، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد لطفي، وزكي فطين عبد الوهاب، وهو من إخراج أحمد نادر جلال، وتأليف محمد ناير، ومن إنتاج وليد صبري.

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