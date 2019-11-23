لهذا السبب.. نبيل الحلفاوي يوجه تحية للاعب مصطفى محمد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجه الفنان نبيل الحلفاوي، التحية لمصطفى محمد، لاعب المنتخب الأولمبي، بعد فوزه بهداف بطولة أمم أفريقيا، وبسبب روحه الجميلة على حد قوله.

وكتب الحلفاوي، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، :" مبروك لمصطفى محمد هداف البطولة. وتحية لروحه الجميلة في أية مرة يتم فيها تبديله".

كما هنأ الفنان نبيل الحلفاوي المنتخب الأولمبي بعد فوزه ببطولة كأس الأمم الأفريقية، وتغلبه بهدفين مقابل هدف واحد على منتخب كوت ديفوار، في المباراة النهائية باستاد القاهرة.

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وكتب الحلفاوي في تغريدة عبر تويتر: "ألف مبروك أبطال شباب إفريقيا، عكس المتوقع قبل البطولة ثم كما صار التوقيع بعد ظهور معدن الأبطال".

وفاز المنتخب المصري الأولمبي على نظيره الإيفواري بهدفين مقابل هدف، أحرز هدفي مصر رمضان صبحي وكريم العراقي.