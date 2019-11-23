نبيل الحلفاوي يصف رمضان صبحي بـ"المقاتل" ويوجه له هذه النصيحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365:

وصف الفنان نبيل الحلفاوي، اللاعب رمضان صبحي بالمقاتل، وذلك بعد تألقه مع المنتخب الأولمبي، الذي نجح في الفوز ببطولة كأس الأمم الأفريقية.

كما حرص "الحلفاوي"، على توجيه نصيجة للاعب، وذلك في تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، وكتب الحلفاوي: "رمضان ده مقاتل حرفيا.. مش تشبيه. لما بينطلق بالكورة.. لو مدافع استخلصها منه بضحك وأقول لمراتي مش هيسيبه. وفعلا بيجري وراه ولو المدافع مررها لحد تاني قريب بيجري ورا التاني وغالبا بيجيبها".

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وتابع الحفاوي: "هوه بس فيه عادة لازم يبطلها.. ما يفردش دراعه وهو بيجري ويزق اللي بيجري جنبه".

يذكر أن، رمضان صبحي حصل على جائزة أفضل لاعب في البطولة.

المعروف أن المنتخب الأولمبي لكرة القدم، نجح في الحصول على كأس الأمم الأفريقية، بعد تغلبه على نظيره الأيفواري بهدفين مقابل هدف في المباراة النهائية التي أقيمت باستاد القاهرة.