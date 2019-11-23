إليسا مع أسرتها في كندا وداليا مصطفى في إيطاليا.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

إليسا

نشرت الفنانة إليسا صورة تجمعها بأسرتها، أثناء تواجدهم في كندا، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت إليسا على الصورة "صورة عائلية من كندا".

درة

نشرت الفنانة درة صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، أثناء تواجدها في حفل الفنان عمرو دياب، على هامش مهرجان القاهرة السينمائي.

ليلى علوي

نشرت الفنانة ليلى علوي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان من اللون البنفسجي، وعلقت: "من حفل السفارة الأمريكية".

داليا مصطفى

شاركت الفنانة داليا مصطفى جمهورها بصورة لها، أثناء تواجدها في إيطاليا، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

لاميتا فرنجية

نشرت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان أسود قصير، من أمام شرفة.

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لطيفة

نشرت الفنانة التونسية لطيفة صورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بـ"جلباب" تونسي من اللون الأصفر، وزينته بالإكسسورات، وعلقت: "جمعة طيبة".

لقاء الخميسي

نشرت الفنانة لقاء الخميسي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان أسود قصير، ونالت الصورة إعجاب جمهورها.

مايا دياب

نشرت الفنانة اللبنانية مايا دياب صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة كاجوال.

أية عبدالله

نشرت المطربة أية عبدالله صورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت أية في الصور بإطلالة كاجوال.

إنجي خطاب

نشرت الفنانة إنجي خطاب صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس كاجوال.

