ميريام فارس توجه الشكر لدولة الإمارات لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجهت الفنانة اللبنانية ميريام فارس الشكر لدولة الإمارات، وحاكمها الشيخ محمد بن راشد، بعد أن وضعت الأخيرة علم دولة لبنان على برج خليفة، احتفالا بعيد الاستقلال اللبناني.

ونشرت ميريام صورة علم بلادها على البرج، على خاصية "الاستوري"، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "كلام الدنيا كلها ما يعبر عن شعوري بها اللحظة وقد كبر قلبي، لما دولة الإمارات عرضت علم بلدي لبنان على أكبر برج بالعالم، برج خليفة".

وتابعت ميريام: "والفضل كله للشيخ محمد بن راشد، اللي كرم شعبي وبلدي بعيد استقلاله بالوقت اللي حكام بلدي كانوا عم يحتفلوا بخجل".

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وأضافت: "ياريت يا حكام بلدي تتعملوا من حكام الإمارات كيف بكرموا شعب وبكرموا وطن".

وكانت الفنانة ميريام فارس قد شاركت في المظاهرات، التي قام بها الشعب اللبناني احتجاجًا على المعيشة والحالة الاقتصادية.