محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
ارتدت الإعلامية رضوى الشربيني الحجاب على الهواء، ضمن حلقة اليوم الجمعة 22 نوفمبر، أثناء تقديم برنامجها "هي وبس"، الذي تقدمه على قناة "”CBC سفرة.
واستضافت الإعلامية رضوى الشربيني خلال الحلقة مصممة الطرح صباح مجدي، والتي قدمت العديد من النصائح بشأن طريقة اختيار "الإيشارب" المميز مع الملابس.
وارتدت رضوى "إيشارب" على رأسها، وعلقت: "إيه ده حلو أوي صح، يارب اكتبها، يارب أبقى محجبة".
وتقدم الإعلامية رضوى الشربيني برنامج "هي وبس" من الخميس إلى السبت في تمام الساعة السادسة مساءً، على شاشة "CBC".
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو| رضوى الشربيني ترتدي الحجاب على الهواء: "يارب اكتبها" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.