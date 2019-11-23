فيديو| رضوى الشربيني ترتدي الحجاب على الهواء: "يارب اكتبها"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

ارتدت الإعلامية رضوى الشربيني الحجاب على الهواء، ضمن حلقة اليوم الجمعة 22 نوفمبر، أثناء تقديم برنامجها "هي وبس"، الذي تقدمه على قناة "”CBC سفرة.

واستضافت الإعلامية رضوى الشربيني خلال الحلقة مصممة الطرح صباح مجدي، والتي قدمت العديد من النصائح بشأن طريقة اختيار "الإيشارب" المميز مع الملابس.

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وارتدت رضوى "إيشارب" على رأسها، وعلقت: "إيه ده حلو أوي صح، يارب اكتبها، يارب أبقى محجبة".

وتقدم الإعلامية رضوى الشربيني برنامج "هي وبس" من الخميس إلى السبت في تمام الساعة السادسة مساءً، على شاشة "CBC".