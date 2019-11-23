صور| نجوم الفن والإعلام يحتفلون بعيد ميلاد إيناس عز الدين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب وتصوير- هاني رجب:
احتفل عدد كبير من نجوم الفن والأعلام بعيد ميلاد الفنانة ايناس عز الدين، بأحد المراكب النيلية بالزمالك، مساء أمس.
وكان علي راس الحاضرين الإعلامي والدكتور إيمن رشوان، والمستشارة نجوى صادق، ومن الفنانين نهال عنبر، عضو مجلس نقابة المهن التمثلية، وأحمد سلامة، وعبير منير، ورامي وحيد، وشريف باهر، وأمل رزق، وشاهيناز، ومن مشاهير الإعلام والمجتمع الإعلامية القديرة سهير شلبي، والإعلامي خيري رمضان، والإذاعي أسامة منير، والمنتج ياسر سليم، والإعلامية صابرين أبو بكر.
يذكر أن آخر أعمال إيناس عز الدين هو مسلسل "أفراح إبليس 2"، مع الفنان السوري جمال سليمان.
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