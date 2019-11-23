بعد فوز المنتخب.. تامر حسني: "لما قولنا جيل جديد من حديد ماكنش كلام أغنية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأ الفنان تامر حسني الشعب المصري بفوز المنتخب الأوليمبي ببطولة كأس الأمم الأفريقية، بعد تغلبه بهدفين مقابل هدف واحد على منتخب كوت ديفوار، في المباراة النهائية التي أقيمت مساء اليوم الجمعة، باستاد القاهرة.

ونشر الفنان تامر حسني مجموعة من الصور من كواليس مشاركته في حفل ختام البطولة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلق "تامر" على الصور: " لما قولت إحنا جيل جديد إصراره من حديد واننا هنوصل واهو بيحصل مكانش تنبؤ ولا كلام أغنية وخلاص، كنت بعني الكلام دا ومصمم عليه من كل قلبي قبل الماتش، مليون مبروك لكل شعب مصر العظيم مليار مبروك لمنتخبنا التاريخي العظيم".

وقدم حسني خلال الحفل أغنية "إحنا جيل جديد"، كلمات وألحان تامر حسني، توزيع عبد الرحمن شوقي، ميكس وماستر: الموسيقار عادل حقي".