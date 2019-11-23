فيديو| سيرين عبدالنور رفقة أولادها احتفالا بعيد الاستقلال



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرصت الفنانة سيرين عبدالنور أن تحتفل بعيد الاستقلال اللبناني رفقة ابنيها، تاليا وكريستيانو، الموافق اليوم 22 نوفمبر الجاري.

ونشرت سيرين مقطع فيديو، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيه وهي تغني أغنية وطنية، كما ظهر كريستيانو حاملا علم لبنان ويرقص الدبكة اللبنانية.

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وعلقت الفنانة سيرين عبدالنور على الفيديو: "علموا ولادكن يحبو بلدهن من كل قلبهن ويكون عندهن أمل فيه مهما كانت الصعوبات، كلنا للوطن، كلنا للبنان، كلنا للثورة على الفساد لمستقبل أفضل وأجمل لأولادنا، عيد الاستقلال.

وتزوجت سيرين عبدالنور من زوجها فريد رحمة، عام 2007، وانجبت ابنتها الأولى عام 2011، كما رزقت بطفلها الثاني كريستيانو 2018.

يذكر أن سيرين عبد النور، شاركت في موسم رمضان 2019 بمسلسل "الهيبة 3"، وهو ‏من ‏إنتاح شركة صباح إخوان، وبطولة تيم حسن، منى واصف، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الفنانين‎.‎