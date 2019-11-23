فنان هندي شهير بوسامته يتسبب بمقتل امرأة على يد زوجها

كتب امير فتحي في السبت 23 نوفمبر 2019 12:54 صباحاً - قام مواطن هندي بمنطقة “حيدر أباد” يُدعى “دينيشوار بوديت” (33 عامًا)، بقتل زوجته بسبب إصرارها على مشاهدة أفلام النجم الهندي “هريثيك روشان”، قبل أن ينتحر بعد ذلك عبر لف حبل مُعلق بشجرة حول عنقه. ونقل موقع urdupoint عن أحد المقربات من الزوجة المقتولة قولها إن “دينيشوار بوديدات كان معروفًا بسلوكه القاسي”، مضيفة: “لقد تعامل مع زوجته بشكل سيئ عدة مرات من قبل، وكان يغار بشدة كلما رأها تشاهد روشان على الشاشة، لكن على الرغم من الغيرة وسوء المعاملة، فقد أحبها أيضًا كثيرًا”.

وأوضحت صديقة أخرى مقربة للقتيلة أنها “كانت تعشق مشاهدة أفلام هريثيك روشان، أو الاستماع إلى أغانيه ونتيجة لهذا، كان زوجها يهددها، ويقول إنه لا يحب ذلك، إنه غيور جدًا”.