نجوم الفن في حفل زفاف صاحب أشهر محلات كشري في القاهرة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

احتفل أبو طارق صاحب محلات كشرى أبو طارق الخميس 21 نوفمبر، بزفاف نجله محمد يوسف على ندى الوحش كريمة حسن الوحش وذلك بفندق سمراميس.

الحفل شهد حضور عدد كبير من نجوم الفن والرياضة، ومنهم الكاتب الصحفى ياسر رزق رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم، والفنان نادر أبو اليف، والشاعر عنتر هلال، والمطرب شيكو، وشريف باهر ورجال الأعمال بندق عبد الرحمن وشقيقه.

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كما حضر المطرب أحمد الحصري، والفنان على ربيع، والفنان محمد عبد الرحمن، والكابتن عادل شحاتة، والكابتن هشام حنفى، أحمد برادة، هشام حنفي، وطارق يوسف وزوجته هبة مختار، وأحمد جوهر.

وأحيا الحفل النجم حمادة هلال، والراقصة دينا، والمطرب الشعبي مصطفى حجاج، و ثلاثى ضوضاء المسرح، واستمر الحفل حتى صباح اليوم التالى فى جو من السعادة والبهجة.