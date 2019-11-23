ليفربول مهدد بفقدان محمد صلاح في بداية الموسم الجديد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن النجم المصري محمد صلاح جناح ليفربول، ربما يغيب عن بداية الموسم الجديد لفريقه الإنجليزي.

ويفتقد ليفربول بالفعل خدمات صلاح حاليا حيث لن يشارك في المباراة المقبلة أمام كريستال بالاس في الجولة 13 من البريمييرليج بسبب إصابة في الكاحل حرمته أيضا من المشاركة مع منتخب مصر في مباراتي كينيا وجزر القمر ضمن تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021.

وأشارت صحف إنجليزية عدة إلى أن صلاح مهدد بالغياب عن بداية الموسم الجديد، إذا شارك مع منتخب مصر الأولمبي في دورة "طوكيو 2020" وهي التي تقام منافساتها في الفترة من 24 يوليو/ تموز وحتى 9 أغسطس/ آب ما يعني أن اللاعب لن يكون بمقدوره الوجود في افتتاح مشوار الريدز في البريمييرليج.

ولم يحسم المنتخب الأولمبي المصري ملف اللاعبين الثلاثة ممن هم فوق السن للمشاركة في أوليمبياد طوكيو، إذ أرجأ شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الحديث عن هذا الأمر، خصوصا أن الفريق يخوض مساء الجمعة مباراة هامة في نهائي كأس أمم أفريقيا تحت 23 عاما، أمام كوت ديفوار ويسعى لحسم اللقب مثلما حسم بطاقة التأهل لطوكيو.

واستبقت صحف "ديلي ميل" و"ميرور" و"صن" الأحداث لتتحدث عن غياب صلاح المرتقب على الرغم من عدم وجود تأكيدات رسمية بهذا الشأن، إلا أن النجم المصري وبحسب استطلاعات رأي عديدة للخبرات والجماهير يبدو الأوفر حظا ليكون بين الثلاثي المختار، نظرا لخبراته الدولية، وأيضا الإضافة الفنية الكبيرة التي من الممكن أن يقدمها لأولمبي الفراعنة.