شكرا لقرائتكم خبر عن هند صبرى تعلن خوضها دراما رمضان المقبل بمسلسل جديد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت النجمة هند صبرى عن مشاركتها فى الماراثون الرمضانى المقبل بمسلسل جديد، تعود من خلاله للدارما التليفزيونية بعد غياب دام لثلاثة سنوات منذ أن قدمت مسلسل "حلاوة الدنيا"، وتحفظت هند على تفاصيل المسلسل، ولكنها صرحت باشتياقها الشديد للعودة إلى الدارما.
يذكر أن هند صبرى قدمت جائزة فاتن حمامة لزميلتها الفنانة منة شلبى، أثناء حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى فى دورته الـ 41، برئاسة السيناريست محمد حفظى، كما أحتفل الحاضرين بعيد ميلاد هند داخل قاعة الحفل بحضور عدد كبير من النجوم.
وقدمت هند صبرى آخر أعمالها الدرامية بمسلسل "حلاوة الدنيا"، وشارك فى بطولته ظارف العابدين، حنان مطاوع، أنوشكا، وعدد كبير من الفنانين، إخراج حسين المنباوى، تأليف انجى قاسم وورشة تامر حبيب.
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