تراند اليوم : علي هامش مهرجان القاهرة .. الهضبة يشعل حفل غنائي -صور

أحيا الهضبة عمرو دياب، مساء أمس، حفلا غنائيا على هامش مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ41.

حضر الحفل نخبة كبيرة من نجوم الفن أبرزهم يسرا ودرة وآيتن عامر ونجلاء بدر وغيرهم من النجوم الذين حرصوا على الاستمتاع بأغاني “الهضبة” القديمة والجديدة.

يذكر أن الدورة 41 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، تقام في الفترة من 20 وحتى 29 نوفمبر الجاري، وتشهد عرض أكثر من 150 فيلما من 63 دولة، من بينها 35 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 84 فيلما في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.