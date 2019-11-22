تراند اليوم : انت الخير كلو .. زوجة وائل جسار توجه رسالة رومانسية في عيد ميلاده

احتفلت ميراي مقدسي، زوجة الفنان وائل جسار، بعيد ميلاده، من خلال رسالة خاصة وجهتها له، عبر حسابها على إنستجرام.

ونشرت ميراي مقدسي، صورة لها رفقة زوجها المطرب اللبنانى وائل جسار، حيث لاقت إعجاب متابعيها.

وعلقت زوجة وائل جسار على الصورة: “لن اقول كل عام وأنت بخير، بل ساقول انت الخير لكل عام يا وائلي.. بحبك”.

وأحيا الفنان وائل جسار، حفلا غنائيا ضخما على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ 28.

وتزوج الفنان وائل جسار من ميراي مقدسي منذ العام 2005، وأنجب منها “مارلين، وائل، جونيور”.