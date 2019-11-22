فيفي عبده تشيع جنازة شقيقتها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

وسط حضور قليل من الفنانين، شيعت الفنانة المصرية فيفي عبده جثمان شقيقتها من مسجد السيدة نفيسة.

وظهرت علامات التأثر والحزن على فيفي، وحضر الجنازة عدد من أقاربها، كما حرص الفنان أشرف زكي على الحضور، وكذلك الفنانة إلهام شاهين.

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يُذكر أن الفنانة المصرية فيفي عبده وفاة شقيقتها من خلال حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام».

فيفي كتبت عبر حسابها الخاص: « انا لله و انا اليه راجعون اختي في ذمة الله الرجاء قراءة الفاتحة والدعاء لها بالرحمة و المغفرة».

الفنانة تلقت عبارات التعزية والمواساة من قبل جمهورها وأصدقائها في الوسط الفني ومنهم أمينة، روجينا، أيتن عامر، وغيرهم.

فيفي عبده أعلنت منذ أسابيع تعرض شقيقتها لأزمة صحية شديدة، ودخولها المستشفى لإجراء جراحة، حيث كانت ترافقها، وطالبت فيفي الجمهور بالدعاء لها.