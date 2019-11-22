شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ضجة الحجاب.. سما المصري تظهر فى فيديو عارية والان مع التفاصيل

الجمعة 22 نوفمبر 2019 سما المصري بعد الجدل الذي أثارته بظهورها بالحجاب في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي،أمس الخميس، أعلنت سما المصري عبر حسابها الرسمي على انستغرام عن إطلاقها قناة جديدة لها عبر يوتيوب تحت عنوان “سما مع الرجال”.

Advertisements وظهرت في مقطع فيديو قصير للترويج للقناة أثناء استحمامها بشكل مثير قائلة: “الراجل يجيله دورة شهرية زيه زي الست”. وقد أثارت انتقادات كثيرة بعد ظهورها الأخير حيث جاءت بعض التلعيقات: “البارح بالحجاب واليوم من غير هدوم” و “فين الحجاب اه لو تدري قيمة الحجاب”..

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