منة شلبي تكشف عن نصيحة قادتها للنجومية

كشفت الممثلة المصرية منّة شلبي أنَّها دخلت مجال السينما بعد نصيحة من والدتها بالتقديم في معهد الفنون المسرحية.

وقالت شلبي (37 عاماً)، خلال ندوة تكريمها على هامش فعاليات الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، والتي أدارها جاي ويسبيرج الناقد الأمريكي في مجلة "فارايتي"، الجمعة: "في البداية كنت مثل أي طفلة مجنونة تُمثِّل أمام العائلة وفي المدرسة، حتى نصحتني أمي بالتقديم في المعهد".



وأضافت: "كنت محظوظة بالعمل في فيلم (الساحر) إنتاج 2001، بطولة الفنان محمود عبدالعزيز، مع المخرج الراحل رضوان الكاشف".





وتحدثَّت عن المخرجين الذين عملت معهم، معتبرة نفسها محظوظة بالعمل مع أجيال مختلفة، أمثال محمد خان ويوسف شاهين ورضوان الكاشف ويسري نصر الله وغيرهم.

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وأوضحت أنَّ العمل مع مخرج كبير يفيد الممثل كثيراً من خلال شرحه مثلاً لأداء مشهد صعب إذا احتاج الممثل منه ذلك.

وأكدت أنَّ العبرة عندها ليست بحجم الدور، خصوصاً في السينما، لكنها تقيس الدور بمدى تأثير حذف أي مشهد منه على السياق العام، واستدلت على ذلك بالممثل والمخرج البريطاني أنتوني هوبكنز، الذي أعلنت إعجابها الشديد به.

وأشارت إلى أن هوبكنز يستطيع بمشهد واحد أن يجعل الجمهور لا ينساه، لافتة إلى أنَّ الصدق في الأداء يصل إلى الناس بسهولة.

وعن طقوس الدخول في عمل جديد، قالت شلبي إنَّها تنسى العالم عندما تستعد لتقديم شخصية جديدة، وتبحث عن مفاتيحها أثناء قراءة السيناريو، ثم تبدأ في تجهيز الطريقة التي ستؤدي بها، مشيرة إلى أنَّها كثيراً ما لجأت للطبيب النفسي بعد تقديمها لبعض الشخصيات.



