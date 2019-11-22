مصطفى شوقي يتخطى 1.2 مليون مشاهدة بـ"وحشتوني"

القاهرة - لايف ستايل
تخطت أغنية المطرب مصطفى شوقي، التي طرحها مؤخرا، مليون و272 ألف مشاهدة، منذ طرحها يوم 15 نوفمبر الجاري.
وتأتي الأغنية بعد النجاح الكبير الذي حققته أغنيته السابقة "ملطشة القلوب".
أغنية "وحشتوني" كلمات نصر محروس، ألحان مصطفى شوقي، توزيع موسيقى رامي سمير، ميكس والماستر بـ استوديو إم ساوند هاني محروس، إنتاج فري ميوزيك - نصر محروس، إخراج نصر محروس.
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