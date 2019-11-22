شكرا لقرائتكم خبر عن حمزة العيلي وأمير صلاح الدين يشاهدون الفيلم اللبناني "جدار الصوت" بمهرجان القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حضر منذ قليل، أبطال الفيلم اللبناني "جدار الصوت" للمخرج أحمد غصين، كما حضر الفنان حمزة العيلي، والفنان أمير صلاح الدين عضو فريق بلاك تيما، ويشارك الفيلم في المسابقة الدولية ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته ال ٤١، بدار الأوبرا المصرية.

















تدور أحداث الفيلم بلبنان في يوليو 2006، حيث تشتعل الحرب بين حزب الله وإسرائيل، فيما يستغل "مروان" وقف مؤقت لإطلاق النار كي يبحث عن والده الذي رفض مغادرة قريته الجنوبية، وعندما تُكسر الهدنة يجد نفسه محاصرًا وسط مجموعة من أصدقاء والده العجائز.

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وافتتحت الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، أمس الأربعاء، بحفل كبير فى دار الأوبرا المصرية، حضره عدد غير من نجوم الفن، ويشارك فى المهرجان هذا العام 150 فيلماً ما بين روائي طويل وتسجيلى وقصير، منها أكثر من 30 فيلماً ينفرد المهرجان بعروضها العالمية والدولية الأولى، كما حصل المهرجان أيضاً على عدد من الأفلام العالمية الكبرى