شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. عرض "600 ميل" ضمن برنامج تكريم السينما المكسيكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعرض مهرجان القاهرة السينمائي في السادسة والنصف من مساء غدا السبت، فيلم "600 ميل" إخراج جابريل ريبستاين، ضمن برنامج تكريم السينما المكسيكية ضيف شرف الدورة 41، وذلك في سينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية.

وتدور أحداث الفيلم، حول "روبيو" الذي يقوم بتهريب الأسلحة لحساب عصابة مكسيكية خطيرة، حيث يحاول عميل مكافحة تجارة السلاح "هانك هاريس" القبض عليه، لكن ينتهي به الأمر مختطفًا من قِبل "روبيو". وخلال رحلتهما الممتدة لـ600 ميل، يصبح روبيو وهاريس أصدقاء.

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