شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا تهدى أغنية "عم ثور" للشعب اللبنانى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت النجمة اللبنانية إليسا أغنية "عم ثور" تضامنا مع الشعب اللبنانى، وهى من كلمات سهام الشعشاع، وألحان محمد رحيم. وتقول كلمات الأغنية: "عم ثور تاقلك أنا يا هالوطن أمك أختك أنا ورفيقتك وبقلبي عم ضمك، واللي بساحات الغضب نزلوا ما بدن غير، إلا بإيدن يمسحو عنك وجع همك ومنثور تانقلك خلص عن جد بكفي جايين تحساب الظلم بقلوبنا نصفي بدنا وطنا يكون ع قياس كل الناس وولادنا بقلب الوطن مشوارها تكفي نحنا اللى ثورتنا غضب، ثورة شعب جبار ثورة بوج اللى اعتدا على الحق والأحرار، وكتار بحجم الوطن عشنا على الإصرار وتا ما وطنا ينحني صار الشعب ثوار".

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