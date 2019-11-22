شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. عرض عالمى أول للفيلم الرومانى "زافيرا" فى مهرجان القاهرة السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينظم مهرجان القاهرة السينمائي فى السادسة من مساء غد السبت عرض "جالا" للفيلم الرومانى "زافيرا"، للمخرج آندريه جروزنيتسكي، وذلك بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

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تدور أحداث الفيلم حول رجل الأعمال "ستيفان" الذى يعيد اكتشاف حياته بعد الموت الغامض لصديقه "نيك"، إذ يجد الكثير من الأسرار التى لم يكن يعرفها عن علاقتهما.

وافتتحت الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، أول أمس الأربعاء، بحفل كبير فى دار الأوبرا المصرية، حضره عدد كبير من نجوم الفن، ويشارك فى المهرجان هذا العام 150 فيلماً ما بين روائى طويل وتسجيلى وقصير، منها أكثر من 30 فيلماً ينفرد المهرجان بعروضها العالمية والدولية الأولى، كما حصل المهرجان أيضاً على عدد من الأفلام العالمية الكبرى.