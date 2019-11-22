شكرا لقرائتكم خبر عن منة شلبى وشيرين رضا يشاركان بفيلم "ست ستات" لدعم المساواة بين الجنسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تدعم الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي ميثاق المساواة بين النساء والرجال فى الفعاليات السينمائية.

ويعرف هذا الميثاق باسم "5050 في 2020"، وتشارك المنصة العربية لمجلة "فوج" مع مهرجان ‏القاهرة فى دعم هذا الميثاق، حيث أنتجا فيلمًا قصيرًا ترويجًا للمبادرة يحمل اسم "ست ستات" .

Advertisements

الفيلم شاركت فيه عدد من النجمات هم هند صبري ونيللي كريم ومنى زكي وشيرين رضا ونور وحلا شيحة ومنة شلبي وتارا ‏عماد، وأعد وأخرج الفيلم صانعة الأفلام نازلي أبوسيف والمصورة شهيرة زكي.

يذكر أن وثيقة مبادرة 5050 فى 2020 وقع عليها حوالى 60 مهرجانا سينمائيا، أبرزها؛ برلين، ولوكارنو، وفينسيا، وتورنتو، وسان سيباستيان، لندن، وسراييفو، ولوس أنجلوس، وروما، ونيويورك، و"آنسى" للرسوم المتحركة، و"كليرمون فيران" الدولى للأفلام القصيرة، ومن أفريقيا وقع على الوثيقة مهرجان وحيد هو "دربان" بجنوب أفريقيا.