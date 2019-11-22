شكرا لقرائتكم خبر عن باهر دويدار مؤلفا وأحمد علاء مخرجا لمسلسل أحمد عز فى رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد النجم أحمد عز لخوض السباق الرمضانى المقبل بمسلسل جديد، واستقر عز على باهر دويدار مؤلفا، وأحمد علاء مخرجاً للمسلسل، الذى تقوم على إنتاجه شركة سينرجى.

وفى سياق آخر، أوشك أحمد عز على الانتهاء من تصوير فيلمه "العارف"، والمقرر طرحه بدور العرض السينمائى خلال الفترة المقبلة، إذ يتبقى 4 أيام فقط وينتهى فريق العمل من التصوير نهائياً، ليدخل الفيلم غرف المونتاج والمكساج ليصبح جاهزا للعرض حسب خطة شركة "سينرجى فيلمز"، ويشارك فى بطولته أحمد فهمى، محمود حميدة، كارمن بصيبص، ومصطفى خاطر، وعدد من ضيوف الشرف.

يذكر أن أحمد عز يعود بهذا المسلسل إلى الدراما التليفزيونية مجددًا بعدما قدم آخر أعماله الدرامية، بمسلسل "أبو عمر المصرى" ، من إخراج أحمد خالد موسى، وتأليف مريم ناعوم، كما يعرض له حالياً فيلم "ولاد رزق 2" وحقق 100 مليون جنيه منذ انطلاق عرضه، ويشارك فى بطولته النجوم عمرو يوسف، أحمد داوود، وآخرون، إخراج طارق العريان، وانتاج سينرجى فيملز.