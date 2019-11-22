صور| "ظل الحكايات" ينير مسرح الغد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

افتتح الفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح، مساء أمس الخميس، على مسرح الغد بالعجوزة العرض المسرحي الجديد "ظل الحكايات" من إنتاج فرقة مسرح الغد التابعة للبيت الفني للمسرح، بحضور الفنان سامح مجاهد، مدير فرقة مسرح الغد، وعدد من النقاد والمسرحين منهم المخرج جلال عثمان، والناقد مجدي الحمزاوي، والناقدة الدكتورة سامية حبيب، وغيرهم، وسط إقبال جماهيري كبير.

"ظل الحكايات" هي رحلة في عالم فانتازي من خلال الأحلام والكوابيس التي يشعر بها الإنسان، يؤدي إلى دخول الإنسان لعالم أحلام أخرى، ومن خلال الصورة المرئية و الموسيقى يبحر في أجواء الواقعية والتعبيرية، ويغوص مع الشخصيات إلى العوالم السيريالية من كوابيس وأحلام، وكذلك العالم الفانتازي، وصولا لفهم هذا الواقع البسيط المعقد.

"ظل الحكايات" من بطولة رامي الطمباري، وعبير الطوخي، ومحمود الزيات، وخالد محايري، وديكور وملابس محمد فتحي، وموسيقى وألحان صلاح مصطفى، ومن تأليف وأشعار ابراهيم الحسيني، وإخراج عادل بركات.