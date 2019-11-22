غدا.. عرض عالمي أول للفيلم التسجيلي "طرق أبواب السينما: محمد ملص"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

يعرض مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ41، في السابعة من مساء غدا السبت، الفيلم اللبناني الإماراتي "طرق أبواب السينما: محمد ملص" إخراج نزار عنداري، في مركز الإبداع، بدار الأوبرا المصرية، ضمن عروض البانوراما الدولية.

يقدم الفيلم رصد دقيق وحميمي لمسيرة المخرج السوري محمد ملص، الذي كانت لأفلامه الفضل في تأسيس موجة من السينما السورية التي لاقت إعجاب وتقدير العالم.

الفيلم يعرض ضمن "البانوراما الدولية"