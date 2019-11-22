غدا.. رئيس "القاهرة السينمائي" يصطحب وزيرة الثقافة في جولة بمعرض "القاهرة.. أحبك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

تزور الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، في السابعة من مساء غدا السبت، معرض "القاهرة.. أحبك" المقام بسينما الهناجر، الذي تنظمه نانسي علي.

ويصطحب رئيس المهرجان محمد حفظي، وزيرة الثقافة، في جولة داخل المعرض الذي يسلط الضوء على الجذور السينمائية الثرية للقاهرة، التي تعد موطن واحدة من أقدم صناعات السينما في العالم.

يشار إلى أن المعرض يتيح للجمهور فرصة زيارة القاهرة من خلال عدسات الكاميرا بالهناجر، فزائر المعرض يستطيع أن يذهب في جولة إلى المدينة باستخدام تقنية التعرف الجغرافي من خلال تطبيق مهرجان القاهرة السينمائي، على الهواتف الذكية ليعيش عدد من مشاهد الأفلام الكلاسيكية في مواقع تصويرها الأصلية.