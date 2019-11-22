فيديو| نجوى كرم ترقص في حفل خطوبة ابنة شقيقها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

احتفلت الفنانة اللبنانية نجوى كرم بحفل زفاف ابنة شقيقها الراحل نقولا كرم، أمس الخميس، في حفل عائلي.

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من الحفل، إذ ظهرت الفنانة نجوى كرم وهي ترقص مع نور ابنة شقيقها، على إحدى أغانيها.

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كما نشرت الفنانة نجوى كرم صورة تجمعها بنور، عبر حسابها بموقع "تويتر": "إن شاء الله بتتهني يا رب، وهالبيت يعيش فرحة دايما، يا أحلى أميرة".

وتوفي نقولا كرم شقيق الفنانة نجوي كرم، عام 2017، عقب تعرضه لأزمة قلبية حادة، عن عمر يناهز الـ45 عاما.

ومن ناحية أخرى تستعد الفنانة اللبنانية نجوى كرم، لإحياء حفل غنائي ليلة رأس السنة بإمارة رأس الخيمة، بالإمارات العربية المتحدة.