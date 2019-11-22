بعد الهدف الأول في نهائي الأمم الأفريقية.. مدحت العدل: "رمضان صبحي.. الله أكبر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: علق السيناريست مدحت العدل على مباراة منتخبي مصر والإيفواري في إطار نهائي كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020. وكتب السيناريست مدحت العدل تغريدة، عبر حسابه بموقع "تويتر" :"رمضان صبحي، الله أكبر". وانتهى الشوط الأول في مباراة منتخب مصر الأوليمبي والإيفواري بنتيجة 1-0 لصالح مصر، أحرزه اللاعب كريم العراقي، بعد مرواغة وصناعة من رمضان صبحي.

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