شريف عرفة: أحمد زكي موهوب 100% لكن ليس لديه تكنيك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- محمود عبدالناصر:

قال المخرج شريف عرفة إنه عرف الفنان أحمد زكي، مع أول بطولاته في السينما فيلم "البرنس" إخراج فاضل صالح -كان نواة لمخرج عظيم، لكنه يأس وهاجر.

وتابع في ندوة أقيمت اليوم الجمعة ضمن برنامج تكريمه بالدورة 41 من مهرجان القاهرة السينمائي، على المسرح المكشوف بالأوبرا "أحمد زكي من الناس الموهوبة 100% ، تقريبا معندوش تكنيك وده بيبقى متعب جدا في السينما، لما يعمل مشهد كويس لازم اللي حواليه يبقوا كويسين هما كمان، لأنه مش هيعرف يعيد، لانه مش بيفكر فيه اصلا".

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وعن تعاونه معه في أخر أفلامه "حليم": "كان عايز يعمل السادات بعد ناصر 56، ومكنتش مرحب بالفكرة وقلتله خلاص انت عملت جمال عبدالناصر، وبعد السادات قالي عايز أعمل عبدالحليم حافظ وقلت له مش بعمل الشخصيات، وبعد مرضه شعرت بتأنيب ضمير، ووافقت لأجل خاطره على تقديم (حليم)".

وأشار عرفة إلى أنه بدأ التصوير وكان زكي تعدى مرحلة الخطر، وهاجمه المرض مرة أخرى بعد انتهائه من تصوير 90% من مشاهده، مضيفًا "فيه مرة كنا بنصور وهو تعبان المفروض بيدخل على المستشفى بسرعة جدا في المشهد، لكن لتعبه دخل بشكل بطيء وقفته كام مرة لاني عايزه يجري، وهو حس، فجري رغم ان حالته مش متحملة، لكن الدكتور قالي ارجوكم خلوه يمثل لانه بيتحسن وهو بيمثل".

جدير بالذكر أن الندوة شهدت حضور "ليلى علوي، محمد حفظي، شريف منير، عمرو عرفة"، وأدارها الناقد طارق الشناوي.