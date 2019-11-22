مات لينقذ ابن أخيه وهوجم بسبب جمال عبدالناصر.. حكايات ياسر المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الكبير الأردني ياسر المصري، الذي ولد في 22 نوفمبر 1970 في مدينة الرميثة بالكويت، ودرس في مدرستها الثانوية، وتخرج في الأكاديمية الأردنية للموسيقى.

نال ياسر المصري شهرة كبيرة في مصر من خلال دوره في فيلم "كف القمر"، ولعب دور "ضاحي القط" في الفيلم، حيث كان أحد "أصابع" كف "قمر" في الفيلم، الذي نال إشادة نقدية وجماهيرية واسعة فور طرحه، وقدم المصري أكثر من 50 عملا.

ونرصد لكم في هذا التقرير حكايات ياسر المصري.

- البداية الفنية

عرفه الجمهور العربي بشكل كبير من خلال مسلسل "نمر بن عدوان"، الذي كان منتسبًا لعشيرة العدوان الأردنية وشاركته البطولة الفنانة صبا مبارك، وقدم خلال نفس الفترة العديد من المسلسلات التي يغلب عليها الطابع التاريخي أو البدوي، قدم أولى تجاربه في الدراما المصرية في عام 2013 من خلال مسلسل تحت الأرض، مع أمير كرارة، وكان آخر أعماله في مصر مسلسل "أمر واقع" مع الفنان كريم فهمي في عام 2018.

- حياته الشخصية

تزوج ياسر المصري في عام 2000 من الصحفية اﻷردنية نسرين الكرد، وهي صحفية في جريدة الراي، ورزق منها بثلاثة أبناء.

- دور عبد الناصر في "الجماعة 2"

جسد الفنان الراحل شخصية الرئيس جمال عبدالناصر في مسلسل "الجماعة 2"، وقال المخرج خالد يوسف قي تصريحات صحفية، إنه من رشح ياسر المصري لتجسيده لشخصية "جمال عبدالناصر" واقترح ذلك على المنتج كامل أبو علي، وبالفعل وافق صناع العمل واستعانوا به.

وتسبب الدور في هجوم كبير على ياسر المصري وقيل إنه لم يتقن اللهجة المصرية وكان بعيد الشبه عن جمال عبدالناصر، إلا أن خالد يوسف علق على الأمر، وقال إن الراحل قدم الدور بشكل جيد للغاية، والسلبية الوحيدة التي كانت تواجه ياسر المصري هي عدم إتقانه للهجة المصرية بشكل تام.

وقال ياسر المصري، عن دوره في مسلسل الجماعة للإعلامي عمرو أديب، إنه اعتمد في تقديمه للدور على البحث وتوجيهات وحيد حامد والمخرج شريف البنداري، مشيرا إلى أنه شاهد فيلم ناصر 56 أكثر من 10 مرات.

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أعماله في مصر

قدم المصري أكثر من عمل في مصر، غير المذكور سابقا، هي: "دهشة، العهد، أريد رجلا".

-توفي لينقذ ابن أخيه

توفي الفنان ياسر المصري في 23 اغسطس 2018، في حادث تصادم بسيارته.

قال أسامة المصري، شقيق الفنان الراحل في برنامج معكم منى الشاذلي، إن ياسر المصري في يوم وفاته كان يسجل لقاء على التليفزيون الأردني في الصباح.

وأضاف: "وذهب بعدها ياسر المصري مع زوجته وأولاده لزيارة والدته وسألها أكثر من مرة (بدك أشي أجيبلك أياه) وكررها أكثر من مرة، وخرج من المنزل وذهب لشقيقه محمد الكبير، ووجده يصلح سيارة مملوكة لخطيب ابنة شقيقه، وركب المصري السيارة وكانت بلا فرامل فنزلت به لمنحدر".

وأضاف الفنان منذر رياحنة، في اللقاء، أن الفنان ياسر المصري مات لينقذ ابن شقيقه، مشيرا إلى أن ياسر المصري كان بإمكانه أن يقفز من الحافلة قبل اصطدامها، لكن ابن شقيقه كان معه في الحافلة، وأثناء هبوط السيارة، أخرج ياسر المصري ابن اخيه لينقذ حياته، فمات".

- اللحظات الأخيرة

قال أسامة المصري، شقيق الفنان، إنهم طلبوا الإسعاف للفنان ياسر المصري، وكان حيا، وقال الشهادة 3 مرات ووصل المستشفى حيا، وظل يردد الشهادة حتى فارق الحياة

آخر أعماله

شارك الفنان ياسر المصري، في عمل عُرض بعد وفاته وهو المسلسل الأردني "درب الشهامة"، من تأليف وإخراج محمد العوالي، وظهر ياسر المصري في المسلسل بدور سمران، وهو ضيف شرف المسلسل.