دعاية مجانية على الهواء

أثناء نقل حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى الدولى الدورة الـ41 على الهواء، مساء الأربعاء الماضى والذى نقلته قناتا «نايل سينما» و«دى أم سى»، حرص العديد من الفنانات وعلى رأسهن ليلى علوى وإلهام شاهين ورانيا يوسف على عمل دعايةمجانية لمصممى الفساتين والكوافيرات على الهواء وطلبت كل فنانة ذكر اسم مصمم الأزياء والكوافير، حتى الماكيير وبالتفصيل مما يعد دعاية مجانية صارخة طبعًا دون أن يحصل التليفزيون المصرى من «دى أم سى» على أى عائد مادى، الغريب أنه حتى فى إعادة الحفل على «نايل سينما» استمر نفس التهريج والتجاوز وكان يجب على الأقل عمل مونتاج ولكن ماذا تقول عن مهرجان القاهرة الدولى للفساتين!
والتليفزيون لا شأن له بالمصمم والكوافير والماكيير وفتح باب المجاملات على الهواء بهذا الشكل أمر لا يجوز.
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