لمسة وفاء من القاهرة السينمائي لـ «يوتيوب السينما» يوسف شريف رزق الله

قدم مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، الذى افتتحت فعاليات دورته الـ41 الأربعاء الماضى، لمسة وفاء للناقد الفنى يوسف شريف رزق الله، الذى رحل عن عالمنا بعد أن قدم أفلامًا هامة للجمهور من خلال القاهرة السينمائى الذى شارك فى تأسيسه، حيثُ عرض له فيلم تسجيلى بعنوان «رزق السينما»، ضمن برنامج تكريم الناقد الراحل يوسف شريف رزق الله، فى الدورة 41، التى تقام خلال الفترة من 20 وحتى 29 نوفمبر الجارى.

يتناول الفيلم مسيرة الراحل يوسف شريف رزق الله من خلال عدة محاور رئيسية، هى: النشأة وبداية حبه وتعلقه بالسينما، مرورًا بمرحلة انضمامه لجمعية الفيلم وهو فى السابعة عشرة من عمره، ومشاركته فى نادى القاهرة للسينما، وعمله بكتابة النقد السينمائى، وحتى تخرجه في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية والتحاقه بالعمل محررًا ثم رئيسا لتحرير نشرة الأخبار بالتلفزيون المصرى، قبل أن ينطلق فى إعداد وتقديم البرامج الفنية التى ساهمت فى نشر الوعى السينمائى.

ويسلط الفيلم الضوء على رحلة «رزق الله» فى تغطية المهرجانات السينمائية العالمية ونقل فعالياتها إلى المشاهد المصرى، كما يخصص مساحة للحديث عن علاقته بمهرجان القاهرة السينمائى، وكيف كان يساعد ويكتشف أجيالاً جديدة، حتى استحق أن يلقب بـ« الأب الروحى» للعاملين بالمهرجان، كما يرصد الفيلم أيضًا عددًا من المواقف الإنسانية التى جمعته بعدد من السينمائيين.

يتميز فيلم «رزق السينما» بعرض صور وفيديوهات نادرة من الأرشيف الخاص للراحل يوسف شريف رزق الله، كما يظهر فى الفيلم عدد من الشخصيات البارزة والمؤثرة فى صناعة السينما والتى اقتربت من المدير الفنى الراحل، وأبرزهم؛ الكاتب وحيد حامد، والفنانين يسرا، وحسين فهمى، والمخرجين يسرى نصر الله، وهالة خليل، وخالد الحجر، وخيرى بشارة، ومروان حامد، والنقاد، كمال رمزى، وطارق الشناوى، ومحمود عبدالشكور، وخالد محمود، ورامى عبدالرازق، ورامى المتولى، بالإضافة إلى الإعلامية درية شرف

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الدين وزير الإعلام السابق، والمهندس أسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون الأسبق، والإعلامى شريف نور الدين، والناقدة ماجدة واصف رئيس مهرجان القاهرة السابق، ومدير التصوير سعيد شيمى، والسيناريست سيد فؤاد رئيس مهرجان الأقصر.

كما يظهر خلال الفيلم أيضًا نجلا الراحل الناقد أحمد رزق الله، والمهندس كريم رزق الله، ومن أسرة المهرجان يتحدث عنه المنتج محمد حفظى رئيس المهرجان، والناقد أحمد شوقى القائم بأعمال المدير الفنى.

فيلم «رزق السينما» من إخراج عبدالرحمن نصر، سيناريو وإعداد مصطفى حمدى، بمشاركة شريف بديع النور، ونيفين الزهيرى، ومنة محمود، ورحاب بدر. مدير التصوير عمرو عادل، ومونتاج هالة محيى.

وكان مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، قد أعلن فى أغسطس الماضى، عن اهداء الدورة 41 للناقد الراحل يوسف شريف رزق الله، والإبقاء على اسمه مديرًا فنيًا، كما كشف خلال المؤتمر الصحفى مطلع نوفمبر الجارى، عن إطلاق اسمه على جائزة الجمهور.

يذكر أن، يوسف شريف رزق الله، ارتبط بمهرجان القاهرة السينمائى، منذ دوراته الأولى، ومنحه حوالى 40 عامًا من حياته، بدأت بمشاركته فى لجنة اختيار الأفلام بالدورات الأولى، قبل أن يتم اختياره سكرتيرًا فنيًا للمهرجان عام 1987، ثم مديرًا فنيًا عام 2000 وحتى رحيله 12 يوليو 2019.