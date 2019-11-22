بعد طرح ضحكت ليا لمصطفى قمر.. تعرف على نسب المشاهدة

طرح النجم مصطفي قمر أمس فيديو كليب جديد يحمل عنوان "ضحكت ليا" وذلك عبر القناة الرسمية علي اليوتيوب.
وحققت الأغنية نسب مشاهدة تجاوزت 25 ألف مشاهدة في 24 ساعة فقط من طرحها علي موقع الفيديوهات.
الأغنية هي من كلمات الشاعر الغنائي تامر حسين وألحان محمد يحيي وتوزيع موسيقي وسام عبد المنعم وماستر هاني محروس، ومن إخراج ياسين حسن وإنتاج شركة ماب للإنتاج الفني.
وكان مصطفي قمر طرح ألبومه الجديد "ضحكت ليا" علىالمتاجر الالكترونية واليويتوب ويضم 12 أغنية وهما: "س من الناس"، و"معجب"، "ضحكت ليا"، و"حبيبك اللى تحبه"، و"نفس السيناريو"، و"عارف"، و"ناوي"، و"نفس الاحساس"، "قفلت السكة"، و"نسيتنى خلاص"، "سلمي"، و"باب موارب".
ويشار إلى أن آخر البومات المطرب مصطفي قمر ألبوم بعنوان "أنا مطمن" إنتاج مزيكا في عام 2014.
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