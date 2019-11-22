شاهد.. أحمد السقا ومنى زكي في كواليس العنكبوت

نشر الفنان أحمد السقا صورة له مع الفنانة مني زكي وذلك عبر حسابه بموقع التبادل الصور والفيديوهات الانستجرام. وظهر "السقا" في الصورة برفقة منى زكي في كواليس فيلمه الجديد "العنكبوت" المقرر طرحه في عام المقبل 2020. Advertisements "العنكبوت" بطولة أحمد السقا ومني زكي وظافر العابدين ويسرا اللوزي وريم مصطفي وأحمد فؤاد سليم ومحمد لطفي وزكي فطين عبدالوهاب وآخرون واخراج أحمد نادر جلال وتأليف محمد ناير. محمد ناير. ويشار أن آخر أعمال أحمد السقا السينمائية فيلم "هروب اضطراري" مع النجم أمير كرارة وغادة عادل واخراج أحمد خالد موسي.

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