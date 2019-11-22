انطلق منذ قليل عرض "جالا" للفيلم السعودي الإماراتي العراقي "سيدة البحر"، للمخرجة شهد أمين، المقام على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وذلك ضمن فعاليات الدورة ال ٤١ من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي. المصرية، وذلك ضمن فعاليات الدورة ال ٤١ من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي. تدور أحداث الفيلم، داخل قرية متعصبة. قصة فتاة صغيرة تحتضن مصيرها عندما تقف وحدها ضد أسرتها وتقلب تقليد القرية المتمثل في التضحية بالأطفال الإناث إلى المخلوقات الغامضة التي تعيش في المياه المجاورة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر انطلاق عرض سيدة البحر ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.