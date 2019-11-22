تراند اليوم : الوزة بيضة .. حليمة بولند قاعدة في البانيو بتبلبط-صورة

دائما ما تشارك الإعلامية الكويتية حليمة بولند جمهورها بيومياتها عبر تطبيق “سناب شات”، وكثيرا ما تثير الجدل بسبب استعراضها لممتلكاتها أو جلسات تصوير تقوم بها.

جديد حليمة هذه المرة فديو نشرته ظهرت فيه في حوض الاستحمام، وكتبت أن هذا حالها وهي تقرأ الأخبار وتسمع الحكايات التي يؤلفها البعض عنها.

وتتواجد حليمة بولند في سويسرا وتنشر فيديوهات لها من هناك وهي تستمتع بالأجواء والمناظر الطبيعية الخلابة.

يذكر أن حليمة بولند عادت لزوجها ووالد ابنتيها “كاميليا وماريا” واعتذرت عن تقديم برنامج “عالم الرجال” الذي كانت ستعود من خلاله إلى شاشات التليفزيون بعد فترة من الابتعاد.