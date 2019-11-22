فنانو لبنان في عرض يُقام لأول مرّة احتفالًا بعيد الاستقلال.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تستمرُّ تحركات النجوم مع مرور أكثر من شهر على اندلاع الاحتجاجات في مناطق عديدة من لبنان، إذْ شارك عدد كبير منهم في العرض المدني الذي يُقام للمرّة الأولى في لبنان بمناسبة عيد الاستقلال الـ76.

فقد تألّف فوج الفنانين الذي حمل الرقم 24، من ورد الخال وبديع أبو شقرا وعبدو شاهين وإنجو ريحان وبيتر سمعان وندى أبو فرحات وأرزة شدياق وأندري ناكوزي وخالد مزنّر ويوري مرقدي ووجو رعد وغيرهم.

ويشهدُ لبنان منذ 17 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي احتجاجات تمتدُّ على مختلف المناطق اللبنانية والتي تدعو إلى إسقاط العهد والحد من الانهيار الاقتصادي وتأمين مستوى معيشة لائق للمواطنين وغيرها العديد من المطالب.

واللافت أن هذه الاحتجاجات شهدت مشاركة عدد من النجوم اللبنانيين الذين لم يستطيعوا التغاضي عما يجري من مستجدات على الأرض، فمنهم من تحمّس وشارك مباشرة في المظاهرات، ومنهم من دعم هذه الاحتجاجات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

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أمّا المشهد الذي شكّل مفاجأةً للشارع اللبناني، فهو خطوة اقتحام تلفزيون لبنان كونه للشعب اللبناني ولا يجوز أن يغيب عن الحراك المدني الحاصل على الأرض ويغيب عن النقل المباشر على عكس المحطات اللبنانية الأخرى التي تحرص على نقل الأحداث من أرض الواقع ومباشرة، إلا أن تلفزيون لبنان الرسمي بدأ لاحقًا بنقل الاحتجاجات والمظاهرات الجارية على الأرض.

ومنذ اندلاع الاحتجاجات والأنظار تتّجه إلى رموز الفن وغيرهم من المؤثرين، حيث يواجه كل من يتجاهل ما يحدث انتقادات من الجمهور تصل إلى حد التشكيك بوطنيته وموقفه، ما دفع الكثير منهم إلى إعلان موقفه الداعم لمطالب المحتجين فيما اختار عدد منهم النزول مع المتظاهرين إلى الشارع.

ويرصدُ "فوشيا" في الفيديو أدناه مجريات العرض مع لقاءات عدّة مع أبرز الفنانين والفنانات الحاضرين.