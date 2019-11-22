حفل عمرو دياب يُنهي شائعات انفصاله.. ويُعمّق الشكوك حول أصالة والعريان!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بعد تردُّد العديد من الشائعات التي أُثيرت حول انفصال الثنائي المصري عمرو دياب ودينا الشربيني خصوصًا بعد عدم حضور الأخيرة عدة حفلات أقامها دياب مؤخرًا له، إلى جانب عدم حضور الهضبة حفل افتتاح القاهرة السينمائي بالرغم من تقديم دينا للحفل، جاء الحفل الخاص الذي أحياه دياب على هامش مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ41، لينفي ذلك ويغلق الشائعات.

وفي الصور التي تداولتها صفحاتٌ على مواقع التواصل الاجتماعي من الحفل ظهرت دينا ضمن الحضور وهي مُمسكة بوردة في يديها وتقف في المسرح إلى جانب العديد من الفنانين والفنانات لتؤكّد بذلك انتهاء حالةٍ من التكهنات التي رافقت عدم ظهورهما سويًا.

ولم يكن حضور الشربيني الأمر اللافت الوحيد في الحفل، إذ أثار ظهور المخرج طارق العريان في أحد الفيديوهات بمفرده دون ظهور لزوجته الفنانة السورية أصالة، حيث تُعد هذه هي المرة الأولى التي يظهر فيها بمفرده في مثل هذه المناسبات.

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وكذلك لفتت الفنانة المصرية لبلبة الأنظار برقصها على أغنية "ما بلاش نتكلم في الماضي"، حيث نشرت الفنانة بشرى عبر حسابها الخاص على إنستغرام مقطع فيديو تظهر فيه هنا الزاهد وحلا شيحة تغنيان بينما لبلبة ترقص.

وكان الفنان المصري قدّم الكثير من أغنياته القديمة دون أن يتخلّى عن غناء أحدث أغانيه، إذ اختتم الحفل بأغنية "يتعلموا"، التي غنّاها إلى جانب كل من الفنانة يسرا والسيناريست تامر حبيب.

يُذكر أنَّ هذا الحفل شهد تواجدًا كثيفًا للنجوم أمثال النجمة الكبيرة نادية الجندي، إلهام شاهين، ليلى علوي، لبلبة، الإعلامية بوسي شلبي، الفنانة بشرى، دينا الشربيني، عبير صبري، تامر هجرس، إيمي سالم، إنجي وجدان، أيتن عامر، هند عبد الحليم، كريم قاسم، أمير المصري، أحمد فهمي، هنا الزاهد، أمينة خليل، لقاء الخميسي وزوجها.

ويأتي هذا الحفل على هامش الدورة الـ41 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، والتي يشارك بها 150 فيلمًا، تتوزّع ما بين روائي طويل وتسجيلي وقصير، منها أكثر من 30 فيلمًا ينفرد المهرجان بعروضها العالمية والدولية الأولى، كما حصل المهرجان أيضًا على عدد من الأفلام العالمية الكبرى.