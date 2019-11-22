أمير كرارة يلتقى أسرة وزملاء الشهيد أحمد منسي استعدادًا لـ"الاختيار"

بدأ الفنان أمير كرارة التحضير لمسلسله الرمضاني الجديد «الاختيار»، الذي يتناول حياة الشهيد أحمد منسي، حيث عقد جلسات عمل مكثفة مع المخرج بيتر ميمي، للوقوف على تفاصيل المسلسل، المقرر انطلاق تصويره منتصف شهر ديسمبر المقبل.



ويعكف المخرج بيتر ميمي على ترشيح أسماء الفنانين المشاركين، فيما بدأت شركة سينرجي، المنتجة للعمل، توقيع العقود مع البعض.



واجتمع «ميمي» بالمهندس حسام شوقي، مدير عام شركة سينرجي، و«كرارة»، لترشيح عدد من الأسماء من نجوم الصف الأول للمشاركة في العمل الذي يعد الأضخم إنتاجيًا.

وتم الاستقرار على الفنان أحمد العوضي للعب الشخصية الرئيسية الثانية في العمل وهو الإرهابي هشام عشماوي، فيما سيعتمد المسلسل على عدد كبير من ضيوف الشرف.

ويعاين المخرج أماكن التصوير، التى من المنتظر أن تكون فى ٥ مدن، فضلًا عن دولة أجنبية، وينسق من أجل استخراج تصاريح التصوير.



ومن المقرر أن يخضع «كرارة» لتدريبات بدنية وعسكرية مكثفة داخل إحدى الوحدات بمدرسة الصاعقة على أيدى متدربين متخصصين في الأعمال القتالية، لتدريبه على حمل السلاح وإطلاق النار. كما سيعقد جلسات خاصة مع زملاء وأسرة «منسي»، للتعرف على التفاصيل الدقيقة لشخصية الشهيد، كما ستجمعه جلسة بزوجة الشهيد، لمعرفة التفاصيل الخاصة بعلاقته بأسرته وأبنائه.



وانتهى المؤلف باهر دويدار من كتابة الحلقات الـ١٠ الأولى من العمل وسلمها إلى الجهة المنتجة، وتواصل مع أقارب وأصدقاء وزملاء الشهيد لكشف جوانب حياته وتوفير كل المعلومات التي تسهم في نجاح المسلسل.



ويركز المسلسل على الحياة العسكرية لـ«منسي» وكذلك الجانب الإنسانى الذى يستحوذ على أكثر من نصف أحداث العمل، الذي يلقى الضوء على الجانب الآخر من شخصيته.

كما سيتم التركيز أيضًا على صناعة البطل منذ نشأته وحياته الاجتماعية والتأكيد على أنه قدوة يجب أن يُحتذى بها.

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ويتناول المسلسل حياة أحمد صابر منسى، قائد الكتيبة ١٠٣ صاعقة الذى استشهد فى كمين «مربع البرث» بمدينة رفح المصرية، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء.

وقرر «كرارة» وقف جميع مشروعاته السينمائية بشكل مؤقت لحين الانتهاء من المسلسل، خاصة أن العمل يحتاج إلى مجهود كبير وتفرغ تام

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