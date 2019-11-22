طرح الإعلان الدعائي الرسمي لأغنية "حلق معي" لهشام خرما وميريل مختار

القاهرة - لايف ستايل
طرحت شركة "جاما ميوزيك"، الإعلان الدعائي الرسمى لفيديو كليب أغنية "حلق معى" للموسيقار هشام خرما والمطربة الصاعدة ميريل مختار، على صفحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعية، استعدادا لطرح الفيديو كليب خلال الأيام المقبلة.
الموسيقار هشام خرما فنان له أسلوبه الخاص في الموسيقى وله رؤية فنية تميز بها، ويقدم في هذا العمل الفنى موهبة غنائية جديدة لأول مرة هى الفنانة ميريل مختار، والتى من المتوقع أن يصبح لها شأن في المجال الغنائى.
أغنية "حلق معى" من كلمات نسمة الشاذلى ومن ألحان وتوزيع هشام خرما والفيديو كليب من إخراج أحمد قدرى وهشام خرما.
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