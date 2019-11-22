شكرا لقرائتكم خبر عن حكايات سكارليت جوهانسون مع الرجال.. بتحب بسرعة وهؤلاء خطفوا قلبها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل اليوم النجمة سكارليت جوهانسون بعيد ميلادها الـ 35 وسط احتفاء من جانب محبيها وجمهورها الذي يقدر بالملايين من كافة أنحاء العالم ممن تعلقوا بأدوارها أو المعجبين بجمالها والكاريزما التي تحظي بها، مما جعلها معشوقة من جانب معجبين كثر حول العالم.



سكارليت جوهانسون سكارليت جوهانسون

سكارليت جوهانسون التي تعد بمثابة أيقونة الجمال بالنسبة لكثيرين من المعجبين ربما لا يعلم هؤلاء شأناً عن الرجال الذين خطفوا قلبها، كما يظهر خلال التقرير التالي الذي نتعرض فيه أبرز 5 من بين هؤلاء الرجال التي ارتبطت بهم سكارليت في حياتها حيث يتضح أنها لا تحب أن تكون سينجل مطلقاً.

1/ سكارليت جوهانسون وجوش هارتنت

ارتبطت جوهانسون بالممثل جوش هارتنت ما بين عامي 2005 و2006 ، وذلك بعدما تعارفا في فيلم Black Dahlia، وخلال مقابلة له مع وسائل الإعلام بعد الانفصال، أرجع السبب إلى جداول أعمال سكارليت المزدحم.



جوش هارتنت وسكارليت جوهانسون

2/ سكارليت جوهانسون وزوجها ريان رينولدز

تزوجت بطلة سلسلة أفلام The Avengers من الفنان الوسيم لمدة عامين قبل أن يعلنا طلاقهما عام 2010، وحافظ الثنائي على سرية علاقتهما منذ علاقتهما عام 2007، قبل أن يتزوجا فيما بعد.

وأثناء انفصالهما أخطرا وسائل الإعلام عبر بيان اكدا فيه احترام كلاً منهما للآخر، وأرجعا السبب إلي جدول أعمالهما الذي يجعلهما لا يستمتعا بوقتهما معاً مثلما كانا في السابق.

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سكارليت وريان رينولدز

3/ سكارليت جوهانسون تعجب بـ شون بن

لم تقف علاقات سكارليت عند أبناء جيلها، وإنما وقعت في غرام نجم أكبر منها بفارق سني كبير، والدليل ارتباطها بعلاقة حب مع النجم الأميركي شون بن عام 2011، حيث كانت تبلغ 26 عاماً بينما بلغ هو من العمر 50 عاماً، ورصدتهما أعين مصوري الباباراتزي في عدد من اللقاءات الغرامية، ولكن تلك العلاقة انتهت سريعاً.



سكارليت مع شون بن

4/ زواج جديد من صحفي فرنسي

لم تكتفي سكارليت بعلاقاتها السابقة وإنما واعدت بعد ذلك صحفي فرنسي كشفت عن وقوعها في حبه وهو رومان دورياك، حيث ارتبطت به عام 2012، ثم توطدت العلاقة بينهما وتطورت إلى الخطوبة عام 2014 ثم تزوجا بنفس العام في حفل مفاجئ بعد وقت قصير من ولادة طفلهما الأول.

وبعد زواج دام عامين، أعلن الثنائي نهاية علاقتهما، وكشف مصدر مقرب منهما أن الثنائي قد انفصلا بالفعل منذ صيف 2016.



سكارليت والصحفي الفرنسي

5/ خطيبها الحالي والاستعدادات لزواج ثالث

حالياً ترتبط النجمة سكارليت جوهانسون بالممثل كولن جوست​ وتمت خطبتهما رسمياً في وقت سابق من العام الجاري، كما أن تصريحات الثنائي تعكس أنهما بصدد التجهيزات للزواج قريباً.